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حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:07 م
حتى الماتريوشكا الروسية
حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " الان " فيديو افادت فيه عن "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا.

لم تسلم عرائس الماتريوشكا الروسية الشهيرة من التغييرات التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مصانع مدينة سيمينوف الروسية المعروفة بتصنيع تلك العرائس الخشبية إغلاقًا ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس وهو ما نتج عنه توقف إنتاجها بشكل كامل.

إلا أن بعض العاملين بالمصنع أخذوا على عاتقهم مسؤولية استمرار هذا الإنتاج ولو بشكل يدوي من منازلهم.

وتقول تامارا كوريوفا، إحدى صانعات العرائس بالمنزل، إنها عدلت من تصاميمها لتظهر الماتريوشكا مرتدية لأقنعة واقية من انتشار الفيروس.
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