كلنا واحد.. الداخلية توزع المساعدات على المواطنين بمناسبة شهر رمضان

نظمت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "كراتين سلع غذائية" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وحرصت وزارة الداخلية على التزام الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة، حيث قامت مديريات أمن "الجيزة، البحيرة، الوادى الجديد، الأقصر" بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية.











يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية، وذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.