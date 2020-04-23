لصالح مرضى كورونا.. وزيرة الصحة تستعرض خطة عاجلة لتأهيل مستشفيات الحميات والصدر

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بواقع 79 مستشفى، موضحه أنه سيتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص بمرضى "كورونا" والطاقم الطبي المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم.





وأوضحت هالة زايد، خلال اجتماع رئيس الوزراء، المنعقد اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديوكونفراس، أنه سيتم إضافة "مونيتور" وأجهزة تنفس صناعي بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، وسيتم الاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة للمسح والفرز، فضلا عن أنه سيتم رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وقالت هالة زايد، خلال اجتماع رئيس الوزراء، المنعقد اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديوكونفراس، إن معدل الإصابة في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة.



