بسبب كورونا.. موقع إلكتروني لتوصيل مياه زمزم إلى المنازل

بدأت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية في وضع حلول مناسبة لتوزيع مياه زمزم وتوصيلها إلى المنازل، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي اتخذتها المملكة.









ونقلت صحيفة عكاظ عن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أنه يجري العمل على إنهاء الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للبدء في توزيع عبوات ماء زمزم في مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى





وسيتم التوسع التدريجي في المدن الأخرى، لإيصال المياه المباركة لمنازل طالبيها.









يشار إلى أن شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أعلنت سابقا توحيد العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلًا من 10 لترات.



