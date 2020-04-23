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أخبار العالم

اقتربت من 14 ألف حالة.. السعودية تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:52 م
سعودية تسجل أكثر
سعودية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السعودية اليوم، الخميس، تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 13930 حالة حتى الآن.

ووفقا لـ "العربية"، قالت وزارة الصحة السعودية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل
تسجيل 7 وفيات جديدة في المملكة ليصل إجمالي الوفيات إلى 121حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس المستجد بلغ 1925 بعد تسجيل 113 حالة شفاء جديدة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن تسجيل ارتفاع في الإصابات يعود إلى عمليات الفحص النشط.

وأضافت أنه من المتوقع تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.
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