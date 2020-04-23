فتح المحلات كل الأيام ومد الحظر حتى 9 مساء.. مجلس الوزراء يعلن أخبارا سارة للمصريين.. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن امتداد العمل بحظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد، الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المجال التجارية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، اليوم الخميس، أنه سيتم الاستمرار في تخفيض العمالة، وهناك خدمات سيتم البدء في تقديمها تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع القادم سيتم الإعلان عنها ببيان الوزارة، وهناك خدمات في الشهر العقاري سيتم إتاحتها اعتبارًا من الأسبوع المقبل لكونها لا تتسبب في الزحام.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
وتطرق الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.