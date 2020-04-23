فتح المحلات كل الأيام ومد الحظر حتى 9 مساء.. مجلس الوزراء يعلن أخبارا سارة للمصريين.. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن امتداد العمل بحظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد، الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المجال التجارية.





وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، اليوم الخميس، أنه سيتم الاستمرار في تخفيض العمالة، وهناك خدمات سيتم البدء في تقديمها تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع القادم سيتم الإعلان عنها ببيان الوزارة، وهناك خدمات في الشهر العقاري سيتم إتاحتها اعتبارًا من الأسبوع المقبل لكونها لا تتسبب في الزحام.



