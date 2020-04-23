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فن

خالد النبوي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:34 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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محمد بدران
هنأ الفنان خالد النبوي المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صورة نشرته علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" .


وعلق  النبوي علي الصورة قائلا"  رمضان كريم و كل سنة وإنتوا طيبين و بصحة و سلامة.#خالد_النبوي".


وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت  أن غدا الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.


وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


وأفادت  دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.


 

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