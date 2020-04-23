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أخبار العالم

الجزائر تسجل 5 وفيات و97 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:29 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 وفيات و97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
 
وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3007 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 407 وفاة.

وأكد فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1355 بزيادة 151 حالة جديدة، فيما يخضع 5235 حالة للعلاج بالمستشفيات حاليا.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل 2 مليون و660 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 185 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,661,504 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 185,504 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 730,727 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 849,092 إصابة و47,684 حالة وفاة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.

وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (159,877) ألمانيا (151,022) بريطانيا (133,495) الصين (82,798 ) تركيا (98,674) إيران (87,026) 82,798   وروسيا (62,773).

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
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