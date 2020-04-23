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تعليم

اجتماعات مستمرة لإقرار ضوابط الامتحانات بجامعة الأزهر

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:28 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
صرح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن قيادات الجامعة في اجتماعات مستمرة لبحث آليات وضوابط الامتحانات بالنسبة لفرق النقل والفرق النهائية حيث يتم كتابة مسودات مقترحة لاختيار أفضل الأمور التي تحافظ على الطلاب وتتماشي مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان المركز الإعلامي للجامعة إن الضوابط والآليات سيتم عرضها على مجلس الجامعة المزمع عقده خلال الأيام القادمة وعقب جلسة المجلس سيتم نشر كافة التفاصيل.

وأشار إلى أن  ما تم تداوله على مواقع التواصل هو نسخة ما زالت معروضة للدراسة ، وليست النهائية حيث لم يتم اعتماد موضوعات بهذا الشأن حتى الآن.

وأعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الجامعة ستعتمد قرارات مجلس الجامعات وستضع ضوابط وآليات تتناسب مع خصوصية جامعة الأزهر.

وقال بيان المركز الإعلامي : حرصًا من إدارة جامعة الأزهر على مصلحة أبنائها الطلبة ومسايرة للسياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية ومؤسساتها من الحرص على سلامة مواطنيها والمقيمين عليها  فإن الجامعة تعتمد في هذا السياق ما اتخذه المجلس الأعلى للجامعات من قرارات تتعلق بإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020   وأضاف المركز الإعلامي أنه جاري وضع الضوابط والآليات والإعلان عنها لاحقا بما يناسب جامعة الأزهر  .
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