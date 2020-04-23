مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الثالث في كفر الشيخ

لقى نجار مسلح مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، اليوم، مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث بأحد العقارات تحت الإنشاء، ونُقل إلى المستشفى جثة هامدة.









كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ي.م" 22 سنة، نجار مسلح، مقيم بقرية مسير، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة "سقوط من علو".









انتقل على الفور، المقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وبالفحص، تبين أن المتوفى أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الثالث بأحد العقارات، تحت الإنشاء، اختل توازنه، وسقط أرضًا مما أدى إلى وفاته.









بانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي، أفاد أن سبب الوفاة، نزيف داخلي بالمخ والصدر والبطن، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، ، ولا توجد شبهة جنائية.







