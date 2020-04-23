الحكومة: عودة حركة الطيران الخارجية تحتاج وقتا طويلا بسبب كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة الطيران الخارجي مرتبط بظروف الطيران العالمي وتطورات فيروس كورونا.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الطيران الخارجي يحتاج إلى وقت طويل كي يعود كسابق عهده.



وتابع نادر سعد: " حركة النقل العام سوف تتوقف في التاسعة مساء وتعاود العمل في السادسة صباحا وترتبط بمواعيد تطبيق حظر التجول".





وأشار سعد، إلى أن هناك تفكيرا جديا لعودة السياحة الداخلية، مبنى على إجراءات احترازية قوية، وسوف يكون الأمر قبل عيد الفطر، على أن يكون هناك قرار بخصوص السياحة الداخلية في منتصف شهر رمضان.





ولفت سعد إلى أن بعض القرارات التي تبدو في ظاهرها نوعا من التخفيف للحظر هي في الأساس أحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ لافتا أن فتح المولات يوم السبت هو لمواجهة تكدس المواطنين لشراء السلع في رمضان والعيد.









وأضاف: «في اجتماعات عقدت على مدار الأسبوع واستمعنا لكل الآراء في كافة الاتجاهات، وكل الآراء أكدت أن فتح الحظر ساعة إضافية لن يضر ولا يزيد عدد الإصابات بفيروس كورونا»؛ مطالبا المصريين بالمكوث في المنزل واستغلال شهر رمضان في مواجهة الفيروس.