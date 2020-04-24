وفاة أول سيدة مصابة بفيروس كورونا فى الوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ، عن وفاة أول حالة لسيدة مصابة بكورونا وعزل ١٠ حالات لـ ٧ ممرضين وعاملين بمستشفى الداخلة العام ومواطن لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا وذلك بمستشفي الحميات بالداخلة .

وأوضح محروس ، أن الحالات المحتجزة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، لافتا إلى أنه يتم الآن استكمال إجراء عمل مسح شامل لجميع العاملين بالمستشفي من ممرضين وأطباء وعمال وأمن ، بالإضافة إلى تطهير كافة أقسام المستشفى بالكامل فى وجود أفراد طاقم متخصص من فرق مكافحة العدوى والطب الوقائي والتعقيم والترصد .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أنه جار اتخاذ الإجراءات الوقائية لدفن السيدة المتوفاة فى وجود سكرتير عام مساعد محافظ الوادى الجديد وفريق الطب الوقائي والعدوى

وتابع بأن مديرية الصحة تتابع عن كثب كافة تداعيات الأمر فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد حفاظا على سلامة المواطنين ، مؤكدا أنه جارى العمل على حصر جميع المخالطين للحالات المحتجزة والموجودة بمستشفي أبوتيج للحجر الصحى بمحافظة أسيوط وفرض حالة من العزل التام لحين التأكد من خلوها من الإصابة أو إيجابياتها للتعامل الفورى وإتخاذ مايلزم من إجراءات وقاية لمنع انتشار العدوى بين أهالى المركز والقري المجاورة طبقا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد

ويهيب وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد بجميع أهالى مركز الداخلة والمحافظة إنه لا داعي للقلق والإنسياق خلف إثارة الشائعات، مشددًا على الحذر الشديد والإلتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل منعا للتجمعات وعدم الاستخفاف بالأمر لأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لاجتياز الأزمة حفاظا على سلامة الجميع.

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