إجمالي وفيات كورونا في أمريكا يكسر حاجز الـ 50 ألفا

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى الـ50 ألفًا.





وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت 3176 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





ومنذ قليل، أقر مجلس النواب الأمريكي، طة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات الوباء الكارثية على أكبر اقتصاد في العالم.





والنواب الذين شاركوا في جلسة التصويت مرتدين كمامات واقية من المرض، أقروا الخطة بأغلبية 388 صوتا، مقابل 5 فقط صوتوا ضدها، وواحد امتنع عن التصويت.





وأتى إقرار هذه الخطة في مجلس النواب بعدما أقرها مجلس الشيوخ بالإجماع، الثلاثاء، مما يعني أنها ستحال فورا إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يؤيدها بشدة، وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعا لتصبح سارية المفعول.



