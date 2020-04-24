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رياضة

عصام الحضري: الكل يعمل من أجل المال .. وجوزيه سبب رحيلي عن الأهلي .. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:32 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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محمد رشاد
قال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه نادم على الرحيل عن صفوف الأهلي في فبراير 2008، مشيرا إلى أنه حاول العودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء، ولكن دون جدوى.

وقال الحضري عبر قناة القاهرة والناس: "أحترم جوزيه كشخصية ومدير فني حقق الكثير للأهلي، لقد رحلت عن النادي بسببه وبسبب رئيس النادي، كان هناك أمور عديدة على مدار 4 سنين".

وأضاف "لا أعرف الغرور، وإلا لما استمررت في الملاعب لفترة طويلة، كانت أمنيتي الاحتراف، وجوزيه قال لي أحضر عرضا وارحل، وهو ما فعلته".

وأشار عصام الحضري  "لقد اتجه جوزيه لمضايقتي، ولحبي للأهلي عملت واجتهدت، وعدت مجددا للنادي، ولكن المدرب البرتغالي ورئيس النادي الأهلي اتفقا على عدم عودتي للفريق، وأغلقا الباب في وجهي، رغم خضوعي للتحقيق والتعرض للإيقاف 3 أسابيع وغرامة مالية".

وأكد الحارس المخضرم "بالطبع.. ندمت على ترك الأهلي، لكنني حققت بطولات ووصلت لأفضل حارس مرمى في إفريقيا".

ونوه عصام الحضري "أنا عضو بالنادي الأهلي، وتحدث معي الكثيرون لمطالبتي بالذهاب إلى مقر النادي، لماذا عدم الترحيب بي؟ لقد تغير 3 مجالس إدارة للنادي بعد رحيلي".

واستطرد "الكل يعمل من أجل المال والصرف على عائلته وبيته، من لا يحب الفلوس؟ أو لا ينتقل من ناد لناد من أجل المال؟ أو في أي مجال؟".

وأتم عصام الحضري "تفكير اللاعب في الماديات أمر إيجابي، بعض اللاعبين صرحوا بعدم الرحيل عن ناديهم والآن في أندية أخرى، كذلك الأندية، هل إجبار اللاعب على الاعتزال أو الاستمرار مع الفريق جيد؟ وترى أنه من غير المقبول أن ينتقل اللاعب لفريق آخر؟".
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