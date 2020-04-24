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فن

مسلسل أمير كرارة .. الاختيار 5 معلومات عن قصة بطل وخائن

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:30 ص
امير كرارة
امير كرارة
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان أمير كرارة محرك بحث جوجل قبل ساعات من عرض مسلسله الجديد الاختيار الذي ينافس من خلاله في  موسم السباق الرمضاني 2020.

وهو العمل الدرامي الذي يحمل طابعا انسانيا الى اقصى درجة لتناوله قصتين مختلفتين بين الوفاء والخيانة للوطنونرصد 5 معلومات عن مسلسل الاختيار الذي ينافس من خلاله أمير كرارة في الموسم الرمضاني 2020 : 

-يجسد أمير كرارة دور الشهيد الضابط احمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صعقة الذي استتشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

-يقوم الفنان احمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول لارهابي. 

-قام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

-يعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 

-يشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.  

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