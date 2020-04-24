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بين الناس

شكوى من عدم وجود شبكة صرف صحي بقرية فيدمين بالفيوم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:14 ص
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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كريم ناصر
بعث سعد على أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من عدم وحود شبكة صرف صحى بقرية فيدمين بالفيوم . 

وأوضح القارئ أن قرية فيدمين بالفيوم تعانى من عدم وحود شبكة صرف صحى وأن الصرف الصحى يصب فى مياه الترعة الخاصة بالقرية ما ينشر الأمراض  . 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

ويجدد "صدى البلد" الدعوة لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة .

ونستهدف تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثةعلى الموقع.
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