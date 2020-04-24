حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24-4-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 24 - 4 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 24-4- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل عاطفيا واجتماعيا: ينصحك خبراء الفلك اليوم ألا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون. مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية وتعطي لها الأولوية، وعليك أن تبدأ بالخطوة الأولى إذا أردت أن تحقق مكاسب.





برج الثور مهنيا: القمر في برجك ويدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار. عاطفيا واجتماعيا: الشمس والقمر ببرجك يمنحانك كل السحر والجاذبية، فقط لا تعلن خططك وأخبارك ولا تفخر بما لديك.





برج الجوزاء

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وتنفعك العزلة والعمل في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن أخبارك الشخصية، وعدم الزهو والتزام الكتمان.





برج السرطان

مهنيا وماليا: تناغم القمر ونبتون يمنحك اليوم فرصة لتحقيق نجاحات وأرباح ومكاسب.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم مثالي لتوطيد علاقتك بالأحباب وعقد لقاءات اجتماعية وقبول ما يوجه لك من دعوات.





برج الأسد عاطفيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتعامل مع الآخرين بدون عصبية. مهنيا وصحيا: القمر في وضع معاكس ويطالبك ذلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.





برج العذراء مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية. عاطفيا واجتماعيا: اليوم الوضع الفلكي يجعلك مشرقا ويمدك اليوم بسحر حقيقي وتحصل على التقدير ببساطة.





برج الميزان عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات عاطفية حلوة وتساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب. مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يوجه اهتمامك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك وتنمية أملاك ومدخرات.





برج العقرب

مهنيا وماليا: مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.





برج القوس

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، عطارد في منزل الحب يمنحك جاذبية وحضورا، ويدعم علاقاتك.





برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ اجتماعي رائع يحمل لك السهولة والمزاج الجيد.

عاطفيا وصحيا: اليوم تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.





الدلو عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك. مهنيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.





برج الحوت عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا لمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم. مهنيا واجتماعيا: الشمس والقمر داعمان ويعملان لصالحك ويمكنك اليوم أن تؤثر في الآخرين وتنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.



