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فن

ضمن قائمة الأعمال الدرامية الأكثر بحثا على جوجل.. مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:31 ص
عادل إمام
عادل إمام
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آيه عاطف
تصدر مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام،اهتمامات الجمهور ليدخل ضمن قائمة المسلسلات أكثر الأعمال الدرامية بحثا على جوجل.

يعرض مسلسل فلانتينو على شاشه dmc، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءْ، ويعاد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

إضافة إلى دخول الزعيم في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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