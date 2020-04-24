ضمن قائمة الأعمال الدرامية الأكثر بحثا على جوجل.. مواعيد عرض مسلسل فالنتينو





يعرض مسلسل فلانتينو على شاشه dmc، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءْ، ويعاد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.





فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها. يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل ""، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

إضافة إلى دخول الزعيم في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

تصدر مسلسل "فالنتينو" للفنان،اهتمامات الجمهور ليدخل ضمن قائمة المسلسلات أكثر الأعمال الدرامية بحثا على جوجل.