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أخبار العالم

تاس: الصحة العالمية تدرج 9 لقاحات روسية لعلاج كورونا في قائمة اللقاحات الواعدة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:26 ص
مصابي كورونا
مصابي كورونا
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أ ش أ
ذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية اليوم /الجمعة/ أن منظمة الصحة العالمية أدرجت تسعة لقاحات روسية مطورة ضد فيروس كورونا التاجي في قائمة اللقاحات الواعدة. 

وأوضحت وكالة " تاس" أن ستة من اللقاحات التسعة قام بتطويرها المركز العلمي الحكومي الروسي للفيزيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، في حين أنتجت شركة "بيوكاد" لقاحين، وطور معهد سان بطرسبورج لأبحاث اللقاحات والأمصال اللقاح التاسع. 

ونقلت الوكالة عن موقع روسي طبي متخصص أن من بين اللقاحات، التي طورها مركز "فيكتور" يوجد لقاح "الببتيد" ، الذي تم استخدامه سابقا لإنتاج لقاح ضد فيروس إيبولا، بجانب لقاح ناقل حي يعتمد على فيروس الحصبة، ولقاح آخر أنفي مؤتلف قائم على فيروس "الإنفلونزا إي"، ولقاح ناقل يعتمد على فيروس التهاب الفم الحويصلي. 

وأضافت أن شركة "بيوكاد" بالتعاون مع معهد الطب التجريبي قامت بتطوير لقاح على أساس فيروس إنفلونزا مخفف، في حين أنتج معهد سان بطرسبورج لأبحاث اللقاحات والأمصال لقاحا من بروتين مؤتلف وجسيمات نانوية. 

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