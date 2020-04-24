تعرف على قنوات عرض مسلسل عمر ودياب

يعرض مسلسل " عمرو دياب " على قناة ON، في تمام الساعة 6:30 مساء، على أن تكون إعادة الحلقة في الساعة 6:30 صباحا و11:30 صباحا فى اليوم التالى.





كما يعرض المسلسل أيضا على قناة "الحياة"، في تمام الساعة 9:00 مساءا، على أن تكون إعادة الحلقة في 2:30 بعد منتصف الليل و10:15 صباحا من اليوم التالى.





كان مصطفى خاطر قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل، وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".









مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



