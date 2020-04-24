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أخبار البلد

مع انخفاض فى درجة الحرارة..الأرصاد: العاصفة الترابية تنتهي غدا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:11 م
عاصفة ترابية على
عاصفة ترابية على القاهرة
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نورهان خفاجي
أكد الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الأتربة التي تشهدها البلاد سوف تنكسر مع نهاية اليوم، على كافة أنحاء المحافظات، ويبدأ الطقس في التحسن غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 10 درجات تقريبًا.

وقال محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن  سرعات الرياح على البلاد اليوم، الجمعة سوف تتراوح من 70 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء تكون رعدية أحيانا. 

وأشار "المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية"، إلى أنه اعتبارا من غدا السبت، ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئويه مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 لـ 24 درجة، ويستمر هذا الطقس حتى يوم الأحد.

ونصح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الصدر والحساسية بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات اليوم، بسبب العاصفة الترابية، وناشد المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وتم ترك السيارات أسفل اللوحات الإعلانية واللافتات أو الوقوف تحت الأشجار.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى 17 للصغرى، جنوب سيناء35 للعظمى و22 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى و22 للصغرى وجنوب الصعيد 40 للعظمى و24 للصغرى.
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