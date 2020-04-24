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حوادث

شاهد.. عاصفة ترابية على الصحراوي والمرور يغلق طريق الكريمات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:17 م
عاصفة ترابية على
عاصفة ترابية على طريق الصحراوي
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رامى المهدى

شهد الطريق الصحراوي عاصفة ترابية شديدة منذ ساعات قليلة حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإغلاق طريق الكريمات بسبب انعدام الرؤية عقب ظهور عاصفة ترابية.


وأكدت المصادر، أن الإدارة العامة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

فيما تجري غرف عمليات إدارات المرور المختلفة عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى

17 للصغرى، جنوب سيناء35 للعظمى و22 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى و22 للصغرى وجنوب الصعيد 40 للعظمى و24 للصغرى.
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