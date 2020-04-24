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محافظات

محافظ المنوفية: توزيع 4 أطنان لحوم على 4 قرى

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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محمد امين
 صرح  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم توزيع 4 طن لحوم على الأسر المتضررة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا بقرى كفر بلمشط وهيت وبرهيم بمنوف وشوشاى بأشمون بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة ، 

 مؤكدا  على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية كافة إحتياجاتهم.

وقد أكد المحافظ على إستمرار دعم المحافظة فى توفير كافة أوجه الرعاية والإحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمجابهة  فيروس كورونا وكذا قدوم شهر رمضان المبارك لمساعدتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم فى تلك الظروف الراهنة .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين وخاصة فى ظل الأزمات لإنتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه قد سبق وتم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلى وتوزيع 5 ألاف كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى على أسر العزل المنزلى والأسر المضارة من موجة الطقس السيىء والعمالة الغير منتظمة بنطاق المحافظة، وكذا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان على العمالة الغير منتظمة .
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