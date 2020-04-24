السعودية.. إيقاف الحكم بالجلد في العقوبات التعزيرية

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن صدور توجيهات عليا تقضي بعدم الحكم بالجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.





وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن توجيهات عليا صدرت تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.





وأشارت المصادر إلى أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.





وعليها أصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرارًا بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.





وتعد عقوبة التعزير مشروعة في المملكة العربية السعودية، بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد.