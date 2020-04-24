هولندا تسجل 112 حالة وفاة و 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وقال معهد الصحة الهولندي، إن البلاد سجلت 112 حالة وفاة و 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا لـ 36535 حالة.





كما زادت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 4289.





وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات في العالم 190 ألف حالة.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر في الصين.