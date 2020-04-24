لماذا سمي يومي الجمعة والسبت بهذا الاسم ؟ شاهد رد الشيخ الشعراوي

قال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، في فيديو له: إن الله خص يومي الجمعة والسبت بذكرهما صراحة في القرآن الكريم.





وأضاف الإمام الشعراوي في فيديو له، أنه من الغريب في الأمر أنه عبد النص على هذين اليومين فلم يدخلا في التسمية العددية كباقي الأيام "الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس" فلم يرد ذلك وإنما ذكرا بنفس اسميهما دون تغيير لمواكبة أسماء أيام الأسبوع المرتبة بالعدد.





وأشار إلى أن يوم الجمعة هو العيد وهو يوم الاجتماع عند المسلمين فهو اليوم الذي اجتمع للكون نظام وجوده فهو اليوم السادس من الأيام الستة التي خلق فيها الكون.





وتابع: لذلك أخذ للمسلمين عيد يوم الجمعة فهو كما كان اجتماع كل الكون في هذا اليوم فليجتمع الناس فيه كذلك.





أما يوم السبت فهو يفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشئ من حروفه "سبت" ويوم السبت حقا كانت كل الأعمال انتهت بعد انتهاء نظام الكون وتم الفراغ منه فناسب أنه يوم السكون والفراغ من كل شئ وكذلك سموا النوم "سبات".