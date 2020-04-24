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محافظات

إزالة 97 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:18 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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أيمن رياض
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظه المنيا، جهودها في تنفيذ حملات الازالة حالات التعد بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت امس الخميس في إزالة 97 حالة تعد بالبناء منها، 25 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 2615 متر مربع، 54 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 4942 متر مربع، 17 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2554 متر مربع.

كما تم إزالة حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة فدان و 12 قيراط و 11 سهم، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 790 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2536 فدان و17 قيراط و20 سهم، و 1241 حالة إزالة مباني بمساحة 133285 متر مربع.

أكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
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