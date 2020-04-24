رغم زيادة الطلب على المنتجات الغذائية.. مستثمرو أسيوط: ملتزمون بالأسعار القديمة

قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه رغم الضغط على السلع الغذائية إلا أن المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة لم تواجه أى نقص فى المواد الخام لتلك السلع وهناك التزام من الموردين بالأسعار القديمة وبالتالى المصانع ملتزمة بأسعاره القديمة.
أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك زيادة فى الطلب على السلع الغذائية بنسبة 100% خلال الشهر الجارى و يرجع لذلك لسببين الأول موجه الشراء للمواطنين نتيجة انتشار وباء كورونا واللجوء إلى تخزين الطعام خوفا من نفاذه والثانى بمناسبة دخول شهر رمضان حيث أن هذا الوقت من العام يشهد حركة واسعة للشراء.
أشار حمزة، إلى التزام المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بأسيوط بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و تقليل عدد العمالة بالوردية الواحدة.
أكد حمزة، على منح اجازات للعمال الأكبر سنا ومع الالتزام بصرف رواتبهم كاملة.
وأوضح حمزة، أن أكثر السلع الغذائية طلبا فى محافظات الصعيد السكر، الأرز، المكرونة، الدقيق والبقوليات.
أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك زيادة فى الطلب على السلع الغذائية بنسبة 100% خلال الشهر الجارى و يرجع لذلك لسببين الأول موجه الشراء للمواطنين نتيجة انتشار وباء كورونا واللجوء إلى تخزين الطعام خوفا من نفاذه والثانى بمناسبة دخول شهر رمضان حيث أن هذا الوقت من العام يشهد حركة واسعة للشراء.
أشار حمزة، إلى التزام المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بأسيوط بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و تقليل عدد العمالة بالوردية الواحدة.
أكد حمزة، على منح اجازات للعمال الأكبر سنا ومع الالتزام بصرف رواتبهم كاملة.
وأوضح حمزة، أن أكثر السلع الغذائية طلبا فى محافظات الصعيد السكر، الأرز، المكرونة، الدقيق والبقوليات.