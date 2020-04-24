AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم زيادة الطلب على المنتجات الغذائية.. مستثمرو أسيوط: ملتزمون بالأسعار القديمة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:31 م
سلع غذائية
سلع غذائية
Advertisements
علياء فوزى
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه رغم الضغط على السلع الغذائية إلا أن المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة لم تواجه أى نقص فى المواد الخام لتلك السلع وهناك التزام من الموردين بالأسعار القديمة وبالتالى المصانع ملتزمة بأسعاره القديمة.

أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك زيادة فى الطلب على السلع الغذائية بنسبة 100% خلال الشهر الجارى و يرجع لذلك لسببين الأول موجه الشراء للمواطنين نتيجة انتشار وباء كورونا واللجوء إلى تخزين الطعام خوفا من نفاذه والثانى بمناسبة دخول شهر رمضان حيث أن هذا الوقت من العام يشهد حركة واسعة للشراء.

أشار حمزة، إلى التزام المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بأسيوط بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و تقليل عدد العمالة بالوردية الواحدة.

أكد حمزة، على منح اجازات للعمال الأكبر سنا ومع الالتزام بصرف رواتبهم كاملة.

وأوضح حمزة، أن أكثر السلع الغذائية طلبا فى محافظات الصعيد السكر، الأرز، المكرونة، الدقيق والبقوليات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد المغالاة.. مباحث التموين تشن حملة على الأسواق وشركات المستلزمات الطبية

الداخلية تواصل محاربة جشع التجار ومستغلي الفرص

للحفاظ على العمالة بالصعيد.. مستثمري أسيوط: دفع الأجور بالكامل وتخفيض أيام العمل بالمصانع

نتيجة انخفاض الطلب.. مستثمرو أكتوبر : تراجع الإنتاج ببعض المصانع والعمال فى إجازة

تحرير 1448 محضرا خلال حملات تموينية مكبرة في أسيوط

بسبب رمضان وكورونا.. ارتفاع الطلب على السلع الغذائية بنسبة 100% في الصعيد

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يتفوق على ميس حمدان في إعلان للملابس

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

آخر ما كتبه الطبيب الخامس المتوفى بـ كورونا داخل مستشفى العزل

في أول أيام رمضان.. مصر تسجل انخفاضا في حالات الوفاة بكورونا

وقف إطلاق النار في اليمن.. رئيس أركان الجيش يتوعد الحوثيين بالرد على أي خرق

علي جمعة: وجه أبو الهول صورة سيدنا إدريس عليه السلام .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة