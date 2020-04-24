نقدم لكم طريقة عمل كفتة أرز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كفتة أرز
لحم مفروم
أرز
ملح – فلفل
ثوم
زيت
كزبرة خضراء
شبت
بقدونس
قرفة ناعمة
صلصة طماطم
فلفل حار
بهارات
كمون
شطة
طريقة عمل كفتة أرز
* انقعي الأرز مدة ساعة ثم افرميه باستخدام كبة كهربائية واضيفي اليها الملح والفلفل والكمون وشطة وبهارات
* افرمي الخضرة ناعم ثم افرميهم في الكبه الكهربائية مع فلفل حار واضيفيها للحم المفروم
* اخلطي الجميع مرة أخرى في الكبة كهربائية
* شكليها اصابع واقليها في زيت غزير ساخن
* في طاسة على النار ضعي زيت مع ثوم مفروم مع فصين ثوم صحيح
* افمري الطماطم لعمل عصير ثم اضيفيه للطاسة واتركيه ليغلي
* ثم اضيفي الكفتة مدة عشر دقائق ثم قدميها