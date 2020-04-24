AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كفتة أرز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:31 م
طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كفتة أرز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كفتة أرز
لحم مفروم 
أرز 
ملح – فلفل 
ثوم 
زيت 
كزبرة خضراء 
شبت 
بقدونس 
قرفة ناعمة 
صلصة طماطم 
فلفل حار 
بهارات 
كمون 
شطة 
طريقة عمل كفتة أرز
* انقعي الأرز مدة ساعة ثم افرميه باستخدام كبة كهربائية واضيفي اليها الملح والفلفل والكمون وشطة وبهارات
* افرمي الخضرة ناعم ثم افرميهم في الكبه الكهربائية مع فلفل حار واضيفيها للحم المفروم
* اخلطي الجميع مرة أخرى في الكبة كهربائية
* شكليها اصابع واقليها في زيت غزير ساخن
* في طاسة على النار ضعي زيت مع ثوم مفروم مع فصين ثوم صحيح
* افمري الطماطم لعمل عصير ثم اضيفيه للطاسة واتركيه ليغلي
* ثم اضيفي الكفتة مدة عشر دقائق ثم قدميها


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

طريقة عمل كفتة الأرز خطوة بـ خطوة.. وسر نجاحها

متفكريش كتير.. طريقة عمل كفتة الأرز لأسرتك

جددى سفرتك بـ طريقة عمل كفتة أرز بالدجاج

من منزلك.. تعلمي طريقة عمل كفتة مشوية

خفيفة وصحية.. طريقة عمل كفتة بالبطاطس

ترشيحاتنا

أغرب قبيلة أفريقية في العالم.. رجالها يضعون المكياج ويصففون شعرهم لساعات لجذب النساء.. صور

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

آخر ما كتبه الطبيب الخامس المتوفى بـ كورونا داخل مستشفى العزل

إصابة زوجة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

مشهد عجيب.. الخنازير البرية تحتل شوارع تركيا الخالية من البشر

القبض على سما المصرى والنائب العام يامر بالتحقيق معها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقبعة .. ميريام فارس تتألق بإطلالة بسيطة

لون شعر جديد.. نيللي كريم بإطلالة بسيطة في أول أيام رمضان

هيونداي تحول طرازات خاصة إلى إنتاجية.. فيديو وصور