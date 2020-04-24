نقدم لكم طريقة عمل كفتة أرز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كفتة أرز

لحم مفروم

أرز

ملح – فلفل

ثوم

زيت

كزبرة خضراء

شبت

بقدونس

قرفة ناعمة

صلصة طماطم

فلفل حار

بهارات

كمون

شطة

طريقة عمل كفتة أرز

* انقعي الأرز مدة ساعة ثم افرميه باستخدام كبة كهربائية واضيفي اليها الملح والفلفل والكمون وشطة وبهارات

* افرمي الخضرة ناعم ثم افرميهم في الكبه الكهربائية مع فلفل حار واضيفيها للحم المفروم

* اخلطي الجميع مرة أخرى في الكبة كهربائية

* شكليها اصابع واقليها في زيت غزير ساخن

* في طاسة على النار ضعي زيت مع ثوم مفروم مع فصين ثوم صحيح

* افمري الطماطم لعمل عصير ثم اضيفيه للطاسة واتركيه ليغلي

* ثم اضيفي الكفتة مدة عشر دقائق ثم قدميها







