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رياضة

إبراهيم سعيد: معاملة الأهلي مع اللاعبين لينة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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نور عادل
قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق، إن معاملة إدارة القلعة الحمراء مع اللاعبين في الوقت الحالي تتسم باللين، مُشيرًا إلى أنه لم يجد نفس المعاملة وقت ما كان يلعب بقميص الفريق.

وأضاف إبراهيم سعيد خلال استضافته عبر شاشة "أون تايم سبورت": "الأهلي هو من صنع شعبيتي واسمي وغير حياتي كل هذا لا غبار عليه، ولكن تم التعامل معي وقت رحيلي بشكل غريب".

وتابع: "المعاملة معي كانت صعبة وليست باللين مثل معاملة الإدارة مع اللاعبين الآن، حاليًا يتم سماع وجهة نظر اللاعب ويأخذ فرصته في التفكير، لكن وقتي لو أحد جلس معي يريدني أن أجدد الآن ولا ينظر إلى مصلحة اللاعب ولا يترك له فرصة للتفكير".

وأضاف: "لو كنت استمررت مع الأهلي كان سيكون لي شأن آخر، ولكن بعد رحيل صالح سليم المعاملة اختلفت معي تمامًا".

وأردف: "أقر وأعترف إنه من الصعب أن يكون لي مكان مرة أخرى في الأهلي وهذا أعلمه جيدًا منذ أول لحظة خرجت فيها".
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