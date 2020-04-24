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اقتصاد

رغم المكاسب الاسبوعية.. تراجع اسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:27 م
سعر الذهب عالميا
سعر الذهب عالميا
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وكالات
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، في جلسة متقلبة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية وسط المشاكل الاقتصادية واستمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع "وول ستريت" خلال التعاملات ووسط تقلبات العملة الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الجاري، في حين تراجعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنحو 14 بالمائة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 484 مليار دولار، لتمويل الشركات الصغيرة والمستشفيات، مما دفع إجمالي استجابة الإنفاق للأزمة إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار.

واستفاد المعدن النفيس في الأسبوع الجاري من إصدار الحزم التحفيزية من الولايات المتحدة، حيث ينظر إليه بمثابة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة كما أنه يعد بمثابة ملاذ آمن وسط المشاكل الاقتصادية والسياسية.

 

وأسفر تفشي "كوفيد-19" عن إصابة أكثر من 2.7 مليون شخص عالميًا، مع وفاة حوالي 192 ألف شخص آخرين، وفقًا لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

 وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الصفر تسليم شهر يونيو بنحو 0.6 بالمائة إلى 1735.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1760.20 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وحققت اسعار الذهب مكاسب بنحو 2.2 بالمائة أو ما يعادل 37 دولارًا.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1724.42 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 100.411.

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