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رياضة

رابطة الدوري الإسباني توضح مصير المسابقة حال إلغائها.. بشرى لـ تركي آل الشيخ

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:26 م
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
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إسماعيل محمود
تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ، اليوم الجمعة، عن مصير الموسم الحالي من بطولة الليجا، حال إلغائها، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم، قد أعلن اليوم عن إلغاء الموسم الحالي، وعدم اعتماد بطل للدوري وإلغاء الهبوط والصعود للمسابقة هذا الموسم.

وقال تيباس في تصريحات صحفية نقلها موقع فوتبول إسبانيا:"إذا لم يستكمل الموسم الجاري، لن يكون هناك زيادة في عدد الفرق في المسابقة، الهبوط سيطبق هذا الموسم، والصعود لليجا سيتم تطبيقه."

يذكر أن الدوري الإسباني قد تم إيقافه بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة، وكان برشلونة متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 58 نقطة، متقدمًا على أقرب ملاحقيه نادي ريال مدريد بفارق نقطتين.

وإذا ألغي الموسم واعتمدت النتائج الحالية، فسيتأهل ناديي قادش وريال سرقسطة من دوري الدرجة الثانية لمنافسات الليجا ، بينما يحتل ألميريا برئاسة المستشار تركي آل الشيخ المركز الثالث، وقد يتم تصعيده أو أن يخوض الملحق المؤهل للبطولة مع أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس في دوري الدرجة الثانية.
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