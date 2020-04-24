مسلسل بـ 100 وش الحلقة 1.. نيللي كريم حرامية وآسر ياسين يكشف سرها

بدات الحلقة الاولي من مسلسل بـ 100 وش المعروض على قناة الحياة، بقيام اسر ياسين، وسكر التي تجسدها الفنانة نيللي كريم بشراء مجموعة من المجوهرات، وفور خروج نيللي من المحل لاحقها آسر ليعرف سرها.





وذهبت نيللي كريم الي بيتها في منطقة شعبية،وبعدها استغلت الصور التي التقطتها لنفسها في المحل وذهبت الي شركائها ليتفقوا على الطريقة التي يسرقون بها المحل، وبالفعل ذهب الثلاثي وقامت نيللي بسرقة الخاتم الذي يتعدي ثمنه الـ٥٠٠ الف جنيه.





وفور خروجها من المحل وجدت آسر ياسين في وجهها، واخذها واخبرها انه ضابط شرطة، ولكن اخذ منها ما سرقته وهرب.





مسلسل بـ "100 وش" من بطولة كل من النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



