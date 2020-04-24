AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حالة غضب تسود طلاب النقل بجامعة حلوان بعد قرارات جديدة..تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:03 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر

سادت حالة من الغضب بين طلاب النقل بـ جامعة حلوان بعد إعلان مجلس الجامعة مجموعة من القرارات الخاصة بضوابط امتحانات طلاب المرحلة النهائية و ضوابط وآليات الامتحانات الالكترونية و المشاريع البحثية . 

يأتي ذلك لإعلان الجامعة أنه سيتم امتحان المواد المتخلف بها الطلاب بعد العودة للدراسة ولن يتم عمل أبحاث بها، بالاضافة الى انه سيتم امتحان الطلاب الباقين للاعادة بمراحل النقل بعد عودة الدراسة و لن يتم عمل ابحاث لهم او امتحانات الكترونية . 

وأثار القرار حالة من الجدل بين الطلاب وأصاب طلاب النقل بالرعب من خطر الإصابة بفيروس كورونا و مصير نتائجهم هذا العام.

:و نصت قرارات مجلس جامعة حلوان على :

 

- استمرار الدراسة عن بعد حتى يوم 30 أبريل 2020 كحد أدنى أو لحين استكمال المقررات الدراسية طبقا لخطة كل كلية.

- تأجيل امتحانات السنوات النهائية لحين استقرار الأوضاع وإلغاء قرار تعليق الدراسة.

- تؤجل امتحانات الدراسات العليا لحين إلغاء تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

- إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 ويتم استبدالها ببحث مقبول على أن يكون تقييمها (ناجح أو راسب) مع التأكيد على عدم قبول الأبحاث المقتبسة أو المنقولة كليا أو جزئيا، ويسمح للكليات ذات الأعداد القليلة عمل الامتحانات عن بعد "on line" بعد استيفاء شروط الجامعة في هذا الشأن وموافقة مجالس الكليات.

- تكليف مجالس الأقسام ومجالس الكليات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع وضع الآليات التفصيلية للتنفيذ، على أن تكون مسئولية اختيار الأبحاث المكلف بها الطلاب لرؤساء الأقسام.

- استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترولات طبقا لما هو متبع في الأوضاع العادية.

- المواد الممتدة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني والتي لم يعقد لها امتحان بالفصل الدراسي الأول يتم التكليف بعمل بحث لها  على أن تكون النتيجة الخاصة بها (راسب أو ناجح). 

- يتم تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة  الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية 

واللجنة الثانية برئاسة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تتعلق بالتطبيق العملي و مناقشة الحالات الخاصة بهذا الأمر.

- تكوين لجنة فنية وغرفة عمليات بمكتب  الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتلقي الاستفسارات و تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.

- تقوم إدارة الجامعة برفع الاستفسارات والتساؤلات ذات الصفة القانونية إلى اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء امتحانات التيرم الثاني لطلاب الجامعات.. أول تعليق من تعليم البرلمان على القرار

إلغاء امتحانات الترم الثاني لطلاب الجامعات وتوفير بديلين.. نواب: قرارات منطقية جدا وتتناسب مع علاج أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وسنناقشها فى إجتماع لجنة التعليم

تعرف على أبرز مطالب طلاب الفرق النهائية بعد قرارات الأعلى للجامعات.. وجامعة القاهرة: مستمرون في التعليم عن بعد حتى ٣٠ إبريل.. ونتابع المنظومة بشكل يومي

جامعة القاهرة تمنح الكليات حرية الاختيار.. سياسة واقتصاد تقر اختبار طلابها بنظام البحث في جميع المواد.. وتجهز طلاب السنة النهائية لمشروع التخرج

مجلس جامعة بني سويف يحدد مواعيد تسليم الأبحاث والامتحانات.. تفاصيل

قرارات عاجلة من مجلس جامعة حلوان لطلاب النقل و المرحلة النهائية

ترشيحاتنا

أزمة كبيرة تضرب الزمالك بشأن المستحقات

عادة للبسطاء.. تعليق صادم من محافظ الإسكندرية عن مجسم الكعبة

صدمة جديدة لعشاق الهلال السعودي

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

بـالأسماء.. خسائر جيش مصر الأبيض في تزايد.. 76 مصابا بـ كورونا توفى منهم 5

الصحة: تسجيل 201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و7 وفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة