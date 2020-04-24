رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين بأثينا وبلجراد تصل مرسى علم

وصلت مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلة استثنائية سيرتها شركة اير كايرو قادمة من بلجراد بصربيا بعد مرورها بالعاصمة اليونانية أثينا، على متنها نحو 70 راكبا مصريا من العالقين هناك، بسبب وقف الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة فيروس كورونا.





َوغادرت رحلة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، صباح اليوم الجمعة، مطار القاهرة متجهة إلي أثينا ومنها إلى بلجراد، وعادت إلى مدينة مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.





وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

