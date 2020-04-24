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أخبار العالم

رقم قياسي لوفيات كورونا في موسكو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن تسجيل41 وفاة جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة، في معدل قياسي لحصيلة الوفيات اليومية بالعاصمة الروسية حتى الآن.

وأعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد.



ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 68622 حالة.

ولم يطرأ أي تغير على قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء أو تسلسلها، حيث تبقى الولايات المتحدة على رأسها مع نحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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