هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الملامسة؟

توصل علماء ألمان في أبحاثهم إلى أن احتمال الاصابة بفيروس كورونا يكون بطريقة بمخالطة المصاب عن قرب وفق تصريح معهد هندريك شترييك.
وعلى مدى اسابيع أجرى الخبراء دراسات واسعة ووجد العلماء انه لا يوجد اى أثر للفيروس على الاسطح الاشياء الصلبة واخذو عينات المقابض والهواتف والمراحيض ولم يمكنوا من زراعة الفيروس من خلالها.
وتوصلوا أن احتمال الاصابة بالفيروس عن طريق الملامسة ضئيل جدا وحالات تفشي العدوى تاتى عن طريق المخالطة عن قرب لفترة طويلة لشخص مصاب والاتصال المباشر والتحدث في اماكن مغلقة لفترة طويلة.
وانتقال فيروس كورونا عن طريق الاسطح ضئيل ويأتي من خلال عطس شخص مصاب على سطح صلب ومن ثم لمس هذا السطح على الفور ومن ثم يدخل لجسم الانسان وتبدا حياة الفيروس.
وعلى مدى اسابيع أجرى الخبراء دراسات واسعة ووجد العلماء انه لا يوجد اى أثر للفيروس على الاسطح الاشياء الصلبة واخذو عينات المقابض والهواتف والمراحيض ولم يمكنوا من زراعة الفيروس من خلالها.
وتوصلوا أن احتمال الاصابة بالفيروس عن طريق الملامسة ضئيل جدا وحالات تفشي العدوى تاتى عن طريق المخالطة عن قرب لفترة طويلة لشخص مصاب والاتصال المباشر والتحدث في اماكن مغلقة لفترة طويلة.
وانتقال فيروس كورونا عن طريق الاسطح ضئيل ويأتي من خلال عطس شخص مصاب على سطح صلب ومن ثم لمس هذا السطح على الفور ومن ثم يدخل لجسم الانسان وتبدا حياة الفيروس.