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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. حالات تمنع الحامل من الصيام.. عادات يجب تجنبها قبل السحور .. سالي عبدالسلام تتألق بإطلالة أنيقة

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:39 م
آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


صحة

في هذه الحالات تمنع المرأة الحامل من الصيام
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن صيام السيدة الحامل له بعض الضوابط والمحاذير التي تختلف من سيدة لأخرى وفقا لصحتها العامة، ووفقا لمرحلة الحمل لديها، وكذلك رأي الطبيب المتابع لحملها، ولكن في العموم تحتاج الحامل لسعرات حرارية وسوائل أكثر من الطبيعي وإذا ما سمح لها بالصيام سيتعين عليها تناول الكثير من السوائل والغذاء المناسب ليكفي جسمها وجنينها طيلة ساعات الصيام.


قبل أول سحور.. عادات كارثية وأطعمة تجنبيها


عادات كارثية يقوم بها الكثيرون فى رمضان تتسبب في خطورة على صحة الصائمين ومشاكل فى الهضم والشعور بالعطش وإدرار زائد للبول وتخلص الجسم من الماء، إليك أبرزها تقدمها خبيرة التغذية الصحية هبة أنور لـ"صدى البلد":

1- المخللات: تحتوي على نسبة عالية من الأملاح فتزيد الشعور بالعطش.



نظارة غريبة وبريسنج.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار من أحدث ظهور


نشرت الإعلامية سالي عبد السلام، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.


وتألقت سالي عبد السلام بإطلالة عصرية، مرتدية توب باللون الابيض ليكشف عن أنوثتها، واستكملت إطلالتها بالجلد البني لتظهر بشكل جمالي يخطف الأنظار من داخل السيارة.

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قبل أول سحور.. عادات كارثية وأطعمة تجنبيها

في هذه الحالات تمنع المرأة الحامل من الصيام

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