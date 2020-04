رضوى الشربيني تظهر بالحجاب وتوجه رسالة لجمهورها.. شاهد

ترددت كتير اوى قبل ما احط الصوره دى...يمكن علشان كان نفسى تبقى اول صوره بالحجاب لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفه اتهامى بالتمثيل او ادعاء الفضيله......بس اول مره احس انها صوره معبره للكلام اللى عايزه اقوله...السنه دى احنا كلنا قاعدين فىً البيت و دى فرصه ذهبيه لكل شخص فينا...نراجع نفسنا و نطلب منه السماح و الهدايه...محدش فينا ملاك و كلنا مقصرين...بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنه...اللى يقدر يعمل السنه دى حاجه ازيد يعملها...اللى يقدر يشجع غيره يشجع...اللى يقدر يسامح يسامح و اللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب...لعل رمضان السنه دى مختلف لينا جميعا...رمضان كريم

