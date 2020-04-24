رضوى الشربيني تظهر بالحجاب وتوجه رسالة لجمهورها.. شاهد

هنأت الإعلامية رضوى الشربينى، الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، معربة عن أمنياتها في أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.









ونشرت رضوى صورة لها بالحجاب عبر حسابها الشخصي "انستجرام "وعلقت :"ترددت كتير أوى قبل ما احط الصورة دى...يمكن علشان كان نفسى تبقى أول صورة بالحجاب لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفة اتهامى بالتمثيل أو ادعاء الفضيلة.









وأضافت أول مرة أحس أنها صورة معبرة للكلام اللى عايزه أقوله...السنه دى احنا كلنا قاعدين فىً البيت ودى فرصة ذهبية لكل شخص فينا...نراجع نفسنا و نطلب منه السماح و الهداية.





وتابعت "محدش فينا ملاك و كلنا مقصرين...بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنة...اللى يقدر يعمل السنة دى حاجة أزيد يعملها...اللى يقدر يشجع غيره يشجع...اللى يقدر يسامح يسامح و اللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب...لعل رمضان السنة دى مختلف لينا جميعا...رمضان كريم.









يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.











