AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لسة ورانا فيلم .. أول تعليق من غادة عادل على مقلب رامز جلال

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:49 م
غادة عادل
غادة عادل
Advertisements
محمد نحلة
نشر الفنان رامز جلال، صور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام بعد أولى حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل.

وعلق رامز قائلا: «الأم التى خلعت مريلت المطبخ وارتدت السواريه، غادة عادل فى #رامز_مجنون_رسمي .. نورتيني يا دودو".


وحرصت الفنانة غادل عادل على التعليق قائلة: "ماشي يا رامز اما اشوفك بس لسه ورانا فيلم".

وكان قد شارك رامز جلال، بوستر برنامجه في التغريدة، وعلق قائلًا: «اللهم لك الف حمد وشكرا .. ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، لتنهال عليه التعليقات. 

وحلت غادة عادل ضيفة الحلقة الأولى من برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه

لسة ورانا فيلم .. أول تعليق من غادة عادل على مقلب رامز جلال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز جلال يشكر جمهوره على تهنئته بعيد مولده عبر تويتر

وصلة سخرية من رامز جلال لـ غادة عادل في رامز مجنون رسمي .. فيديو

غادة عادل ضحية مقلب رامز جلال

أول ضحايا مجنون رسمي.. رعب غادة عادل على كرسي رامز جلال.. فيديو

عادي.. إجابات جريئة من غادة عادل قبل مواجهة رامز جلال.. فيديو

شاهد.. بكاء هستيري من غادة عادل بعد عذاب غير طبيعي من رامز جلال

ترشيحاتنا

أب يسحل طفله لعدم قيامه بتمارين الضغط .. صور

6 مشاكل صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب غادة عادل

خالد الجندي يزف بشرى من الأوقاف عن المساجد في رمضان

بشرى سارة لـ الزمالك والأهلي أمام الرجاء والوداد المغربي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

صدمة جديدة لعشاق الهلال السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج جريء.. سوزان نجم الدين تستعرض جمالها بإطلالة بالأبيض

فورد تنتج فيوجن أكتيف لمنافسة سوبارو أوت باك.. صور

مفيد أم ضار.. 5 أشياء لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاكاو