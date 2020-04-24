مسلسل عمر ودياب الحلقة 1 .. علي ربيع ومصطفى خاطر يبحثان عن عمل

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة "الحياة" بـ لعب الفنان علي ربيع، مبارة في كرة السلة مع أحد الفرق، ويتعرض للكسر.





وعلى الجانب الآخر كان مصطفى خاطر يحاول إصلاح أحد الأعطال الكهربائية ويسقط من على العمود.





وبعد مرور 3 أشهر يتعافى الثنائي مما لحق بهما ويحاولان الحصول على عمل.





وكان مصطفى خاطر قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل، وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



