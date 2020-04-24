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محافظات

بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:16 م
وصول رحلة طيران تقل
وصول رحلة طيران تقل 71 عالقا بالخارج لمطار مرسى علم
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إبراهيم جادالله
وصلت مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية ضمن رحلات الجسر الجوي، لنقل المصريين العالقين بالخارج، لمطار مرسى علم الدولى قادمة من مطار العاصمة الصربية بلجراد تضم على متنها 71 راكبا استعدادا لنقلهم لأحد فنادق الغردقة للإقامة فترة 14 يوم كحجر صحي، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن رجال الحجر الصحى استعدوا داخل مطار مرسى علم الدولي، للبدء فى إجراءات الحجر الصحى على القادمين من بلجراد، حيث بدأت أعمال تعقيم الأشخاص من ثم تعقيم حقائبهم الخاصة، ثم سيتم البدء فى أخذ عينة دم ثم اختبار الأجسام المضادة ونقلهم بعد ذلك باتوبيسات مكيفة للفنادق المخصصة كحجر صحى لهم.

كان مطار مرسى علم الدولي، استقبل مساء الأربعاء، حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، 5 رحلات طيران، قادمة من الدول المختلفة، حيث وصلت أولى رحلات أمس من مطار البحرين تقل على متنها 142 راكبا مصريا عالقا بالبحرين.

كما استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران قادمة من مطار امستردام الهولندى تقل على متنها 124 راكبا مصريا عالقا بهولندا، ثم وصلت بعد ذلك رحلة قادمة من مطار كازبلانكا المغربى تقل العالقين هناك وعددهم 98 راكبا مصريا.

كذلك وصلت رحلة قادمة من أحد المطارات الجزائرية بعد إقلاعها من مطار القاهرة لبرشلونة ثم الجزائر والعودة لمرسى علم تقل على متنها 162 راكبا، ووصلت فى الساعات الأولى من صباح الخميس رحلة قادمة من مطار فرانكفورت الألمانى تقل على متنها 138 راكبا، تم التعامل وتطبيق الإجراءات الوقائية والحجر الصحى مع العائدين من الخارج وتم نقلهم للفنادق المخصصة للحجر الصحى لهم للإقامة لمدة 14 يوما .

وكانت أعلنت وزارة الطيران المدنى، عن تسييرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية أبريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس ، بسبب فيروس كورونا المستجد.
بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم
بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم
بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم
بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم
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