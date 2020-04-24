ارتداها على عينيه.. شاهد رئيس جنوب أفريقيا يسخر من الكمامات وفيروس كورونا

أعلن سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا عن تخفيف بعض القيود في البلاد، بدءا من شهر مايو القادم، والتي كانت متبعة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ). الإجراءات





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية فقد حذر من أن معظم الناس يجب ألا يعودوا إلى الاجتماعات والمقابلات بشكل سريع، وحثهم على البقاء في المنزل وضرورة ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) عندما يكونون بالخارج.





وعلى الرغم من جدية حديثه إلا أنه سخر من ارتداء أقنعة الوجه خلال نهاية كلمته، حيث واجه صعوبة في عرض كيفية ارتداء الكمامة، مما أدى إلى تداول صورته ومقطع الفيديو والسخرية منه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





وتداول مستخدمو (السوشيال ميديا) وسم #MaskOnChallenge و #CyrilMaskChallenge على موقع التغريدات تويتر، ومزح الرئيس رامافوسا بأنه سيدأ قناة تليفزيونية لتعليم الناس كيفية ارتداء أقنعة الوجه.



