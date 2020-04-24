أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة اليد إلغاء تصفيات الأوروبية ( الملحق الأوروبي)، المؤهلة لكأس العالم مصر 2021، مع الاعتماد على ترتيب النهائي ليورو 2020.





واتخذت اللجنة التنفيذية بالإتحاد الأوروبي لكرة اليد العديد من القرارات المتعلقة بالنشاط الرياضي للعبة بعد مؤتمر عقد اليوم الجمعة عبر الفيديو كونفرانس، واتفقوا على أنه لا يمكن إجراء اي مباريات في شهر يونيو القادم. مع إلغاء أو تأجيل العديد من المسابقات.





ويعد أبرز هذه القرارات هو إلغاء التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم مصر 2021 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل، وسوف يتم الإعتماد على الترتيب النهائي لبطولة الأمم الأوروبية 2020 التي أقيمت في يناير الماضي في أستراليا والنرويج والسويد.





وعلى أساس ذلك تم تأهيل أصحاب المراكز من ال4 إلى 14 إلى كأس العالم مصر 2021، وهم سلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد والنمسا والمجر وبيلاروسيا وأيسلندا والتشيك وفرنسا.



