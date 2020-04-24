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أخبار البلد

أحمد موسى بعد عرض الاختيار: سيظل البطل أحمد المنسي وكل شهداء مصر في قلوبنا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:39 م
الشهيد احمد منسى
الشهيد احمد منسى
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محمد بدران

نشر الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" صورة للشهيد احمد المنسي عبر صفحته على "فيسبوك" وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسل "الاختيار".


وعلق احمد موسي قائلا "سيظل الشهيد البطل أحمد المنسي وكل شهداء مصر في قلوب المصريين ، وسيظل جيش مصر حاميا لهذا الوطن والحارس على أمنه وعدم ضياعنا، وستظل جماعة الإخوان الإرهابية وداعموها هم الأعداء لأنهم يكرهون مصر وجيشها وثورة ٣٠ يونيو أنهت خطة التمكين.
.#المنسي-الاختيار

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان  أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 


وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد اكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 


ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 

أحمد موسى بعد عرض الاختيار: سيظل البطل أحمد المنسي وكل شهداء مصر في قلوبنا
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