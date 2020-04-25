استقرار الدولار.. تراجع العملات الأجنبية اليوم السبت

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، 25 إبريل 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الاهلى المصرى.



سعر الدولار اليوم السبت



استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت



سجل سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء و 17.05جنيه للبيع مسجلا .



واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.28جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع .



وسجل الفرنك السويسرى 15.99 جنيه للشراء و 16.20جنيه للبيع .



واستقرت كورنا سويدية عند 1.54جنيه للشراء و 1.57 جنيه للبيع.



اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت



سجل الين اليابانى 14.55 جنيه للشراء و 14.67 جنيه للبيع .



واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.22جنيه للبيع.









