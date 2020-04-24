الاختيار يجتاح تويتر بعد الحلقة الأولى.. قصة بطولة وخيانة

وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر مع المسلسل، ومقولات الشهيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، التي قالها قبل لحظات من استشهاده، وتفاعلوا مع اللحظات المؤثرة التي رصدت استشهاده وكيفية اقدامه على الفداء بنفسه دون خوف ولا تردد.

ملخص الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار

عرضت قناة ON E الفضائية، أولى حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد رصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الأولى، بلقطات حقيقية من واقعة استشهاد أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين وينطق الشهادتين، ونقلت الأحداث (فلاش فورورد) إلى ما بعد العملية، وإلقاء القبض على هشام عشماوي، الضابط الذي خان جيشه وانضم إلى الجماعات الإرهابية.





وظهرت في الحلقة الأولى لقطات حية أيضًا من عملية القبض على هشام عشماوي، ومحاورة الإعلامي خالد أبو بكر، له، لتنتقل الأحداث بعدها (فلاش باك) إلى ما قبل العملية، وتتناول الفارق بين شخصيتي المنسي وعشماوي، وكيف للأخير أن تبنى أفكار الجماعات الإرهابية.



