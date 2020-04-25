AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب إعلان الملابس الداخلية

السبت 25/أبريل/2020 - 02:27 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
Advertisements
آيه عاطف
هاجم الجمهور الفنانة ميس حمدان، بسبب ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية للملابس الداخلية للرجال، حيث كانت هناك جرأة في كلمات الأغنية التي قامت بغنائها ضمن العمل.

تقول كلمات الأغنية: "ابن الجيران بغرامة مشغولة .. عليه عضلات وقوة ورجولة .. فنلاته عضلاته .. بيجاماته حركاته .. شرباته خطواته.. استكاته".

الجدير بالذكر أن الواجهه الإعلانية لهذه الشركة خلال المواسم الرمضانية السابقة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، والذي ارتبط اسمه في كل موسم رمضاني بها.

كما قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانة ميس حمدان والإعلامي مدحت شلبي في تأدية الإعلان الذي رآه البعض أنه به بعض العبارات الخادشة للحياء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواقف محرجة لـ هاني شاكر بسبب مهرجان بنت الجيران

الدنيا ربيع.. دانا حمدان تقلد السندريلا في أغنية فيلم "أميرة حبي أنا".. فيديو

مدحت شلبي يتفوق على ميس حمدان في إعلان للملابس

ترشيحاتنا

إصابة زوجة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

علي جمعة: وجه أبو الهول صورة سيدنا إدريس عليه السلام .. فيديو

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ .. هذه الآية لها قصة لا يعرفها الكثيرون

بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي .. فيديو

التلاتة في الزنزانة.. سما المصري وحنين ومودة الشهرة قبل الأخلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بمكياج جديد.. هيدى كرم تتألق في هذه الإطلالة

بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود