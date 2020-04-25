الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب إعلان الملابس الداخلية

هاجم الجمهور الفنانة ميس حمدان، بسبب ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية للملابس الداخلية للرجال، حيث كانت هناك جرأة في كلمات الأغنية التي قامت بغنائها ضمن العمل.





تقول كلمات الأغنية: "ابن الجيران بغرامة مشغولة .. عليه عضلات وقوة ورجولة .. فنلاته عضلاته .. بيجاماته حركاته .. شرباته خطواته.. استكاته".





الجدير بالذكر أن الواجهه الإعلانية لهذه الشركة خلال المواسم الرمضانية السابقة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، والذي ارتبط اسمه في كل موسم رمضاني بها.

كما قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانة ميس حمدان والإعلامي مدحت شلبي في تأدية الإعلان الذي رآه البعض أنه به بعض العبارات الخادشة للحياء.



