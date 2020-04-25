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فن

بالحجاب.. شيما الحاج تهنئ متابعيها بقدوم شهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 01:56 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
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محمد بدران
نشرت الفنانة شيما الحاج صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت شيما الحاج فى الصورة وهى ترتدى الحجاب وعلقت قائلة "رمضان كريم علينا جميعا ادعولي معاكم وربنا يذيح عننا الغمه يارب ويحمي بلدنا وامة المسلمين كل سنه وانتم طيبين
#رمضان_كريم"

يذكر ان شيما الحاج اعلنت منذ فترة قصيرة عن خطبتها من رجل أعمال، ولم تعلن عن أي تفاصيل أخرى.

وكانت شيما الحاج أثارت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الأخيرة. 

وتحرص شيما الحاج على توجيه رسالة إلى جمهورها بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي اجتاح العالم كله. 


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