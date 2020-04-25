ابن غادة عادل: هعمل مقلب في رامز جلال علشان خاطر ماما

علق عبد الله مجدي الهواري، ابن غادة عادل، على فيديو نشره رامز جلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، كاتبا: "ماشي يا رامز انا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عاملته في ماما".

الجدير بالذكر نشر الفنان رامز جلال صور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام بعد أولى حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل.





وعلق رامز قائلا: «الأم التى خلعت مريلت المطبخ وارتدت السواريه، غادة عادل فى #رامز_مجنون_رسمي .. نورتيني يا دودو".









وحرصت الفنانة غادل عادل على التعليق قائلة: "ماشي يا رامز اما اشوفك بس لسه ورانا فيلم".













وكان قد شارك رامز جلال، بوستر برنامجه في التغريدة، وعلق قائلًا: «اللهم لك الف حمد وشكرا .. ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، لتنهال عليه التعليقات.





وحلت غادة عادل ضيفة الحلقة الأولى من برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.